Torna Chiellini e si va tutto su Bentancur. Le sostanziali differenze post quarantena saranno queste, per la Juventus. Che ritrova il suo capitano e che affida le chiavi del suo centrocampo al talentuoso uruguaiano, mai così al centro delle dinamiche bianconere. E gli altri? Facile partire da Cristiano Ronaldo, meno da chi lo accompagnerà: stavolta, con l'accumulo di partite più frenetico, lì davanti si scambieranno spesso ruoli e responsabilità. Inizierà probabilmente Dybala, lo seguirà Douglas Costa. Aspettano una chance Higuain e Bernardeschi. DUBBIO IN MEZZO - In difesa, oltre al Chiello, Rugani potrà recuperare con calma. Chiellini scalpita, ma più di tutti lo fanno Bonucci e De Ligt, in attesa anche di Demiral che tra JMedical e Continassa continua la sua riabilitazione. In mezzo resistono i dubbi: regia a parte, i compiti degli interni sembrano tornare ai vecchi protagonisti. Khedira e Matuidi partono avanti a Rabiot e Ramsey. Pjanic aspetta solo di partire. Il resto, nelle mani di Sarri.