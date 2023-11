Torna il tradizionale appuntamento del venerdì sera con "Chiacchiere Bianconere" condotto da Marcello Chirico. In collegamento il giornalista Valerio Pavesi per avvicinarsi al match tra Juve e Fiorentina in programma domenica alle 20:45 allo Stadio Artemio Franchi e fare il punto su tutte le novità in casa bianconera tra campo e mercato.