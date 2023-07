Nuovo appuntamento con "Chiacchiere Bianconere", l'ultimo prima della pausa estiva. Insieme a Marcello Chirico, ci sarà Claudio Zuliani per parlare di tutte le novità in casa Juve tra campo e mercato.I bianconeri sono partiti per la tournée negli Stati Uniti e si avvicina l'inizio di stagione. Di seguito la diretta a partire dalle 20:30.