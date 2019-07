Gigi Buffon torna alla Juventus. Dopo un anno trascorso a Parigi, l'eterno portiere bianconero, ha deciso di ricominciare la sua ultima avventura a Torino, nel segno di ciò che è stato e che ancora potrà essere. Numeri e record parlano per lui.



Alla Juve ha giocato 656 partite, 901 in carriera con i club. Gare che la Uefa ha ripercorso, sottolineando tutti i suoi record:



"Juventus

• Nell'estate del 2001 la Juventus lo preleva per 50 milioni di euro e Buffon diviene così il portiere più costoso del mondo. Alla sua prima stagione vince lo Scudetto.



• Nella stagione 2002/03 aiuta i Bianconeri a raggiungere la finale di UEFA Champions League; la sua squadra pareggia 0-0 con l'AC Milan a Manchester ma perde la partita ai rigori nonostante due rigori parati e un incredibile salvataggio su Filippo Inzaghi.



• La Vecchia Signora viene travolta dallo scandalo 'Calciopoli' e retrocede in Serie B perdendo gli Scudetti del 2004/05 e 2005/06, ma Buffon decide di rimanere aiutando la squadra a tornare subito in Serie A. Nel novembre del 2006 la società acquista pagine pubblicitarie nei tre principali quotidiani sportivi nazionali per ringraziare il suo portiere.



• Nel 2011 l'ex centrocampista della Juventus, Antonio Conte, diviene l'allenatore dei Bianconeri e porta la squadra a vincere tre titoli consecutivi, di cui il primo senza perdere nemmeno una partita, e il terzo con il record per la Serie A di 102 punti.



• Buffon ha vinto altri tre campionati sotto la guida di Massimiliano Allegri, raggiungendo la finale di Champions League nel 2015 e 2017.



• Nel marzo 2016, a 38 anni, ha superato un record che durava da 22 anni, riuscendo a non subire gol per 974 minuti consecutivi in Serie A.



• Quando la Juventus ha perso nel 2017 col Real Madrid, Buffon ha raggiunto il poco invidiabile record dell’ex compagno di squadra, Paolo Montero, arrivando tre volte in finali di Coppa dei Campioni senza vincere nemmeno una volta.



• Vincendo il titolo nella sua ultima stagione è diventato il primo calciatore ad aggiudicarsi lo Scudetto ben nove volte. La sua ultima partita in Serie A è stata la numero 639, rimanendo a otto lunghezze dal record di 647 di Paolo Maldini".