Con il clamoroso ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus, il nome in partenza è quello di Mattia Perin, deluso dopo una stagione da secondo alle spalle di Wojciech Szczesny. L'ex portiere del Genoa, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe due piste su tutte per il futuro: la Roma in Italia, per sostituire Robin Olsen tra i pali giallorossi, e il Siviglia in Spagna. Attenzione, però, anche al possibile inserimento del Milan, in caso di partenza di Gianluigi Donnarumma in questa caldissima estate di mercato.