di Marco Sanfelici

Mannaggia, Michel, se fossi nato 30 anni dopo...rien a faire. Con i chiari di luna d'oggidì, ti saresti potuto permettere l'annuncio dell'addio al calcio; un rapido dietro front a suon di ingaggio milionario (tanto per ripianare qualche buco qui e qualche pretesa di femmina là), un anno da “riciclato” e poi un ritorno a 9 colonne.

Mannaggia, Michel, ai tuoi tempi se si diceva “basta” era “basta”. Che tempi lontani, perduti nelle brume dell'oblio, quando gli sportivi erano prima di tutto uomini e dei procuratori non si aveva la benché minima concione, né lo schifo collegato e trascinato.

Si dà il caso invece che oggi si vada via, magari per approdare ad un'avversaria storica, una roba da marchio d'infamia da imprimere a fuoco sulla pelle (altro che la tatuaggeria galoppante) e poi, dopo un'amena chiacchierata con gli amici perduti, si ritorni bellamente indietro. Tanto che cosa costa riavvolgere il film? Le questioni tattiche possono essere utili fino a che si limitino a qualche lancio in avanti, se poi si considerano le decine di reti con complicità grandi come condomini, l'impressione che sarebbe stato meglio non toccare la pellicola appare evidente.

E così, avanti fino ai giorni nostri, in cui prima piangi lacrime di coccodrillo con i tifosi e poi ti ripresenti a fare il secondo portiere di fronte agli stessi tifosi. Il sospetto prende piede: se si rinuncia alla dignità per un paio di milioni di euro, cosa c'è sotto? Per la serie: delle domande che si perdono nel vento, sarebbe ora farne una raccolta.

Non finisce qui: Marchisio rescinde il contratto con lo Zenit. Naturale, come è giusto che sia secondo me, anche perché a che serve un giocatore “rotto”? Nossignore, partono immediatamente i collezioni di post di nostalgici del “principino” che lo vorrebbero rivedere in bianconero. A scaldare la panchina, immagino, unico posto dove andrebbe messo e magari ad un ingaggio che offenderebbe tanti lavoratori che stanno lottando per conservare il loro posto di lavoro.

Peccato che Pinturicchio abbia finalmente deciso di diventare “grande”, se no anche lui avrebbe ceduto al richiamo delle sirene, per la gioia di tutte le sue fangirls, appena appena distratte dai mondiali femminili, ma pronte a ritornare sulle barricate per il loro Del Piero.

Al tempo che passa e che sentenzia inesorabilmente l'incipiente vecchiaia non si comanda. Si potrebbe scendere a compromessi, ma solo con gli uomini, con i dirigenti, con gli ex compagni, ritornati non più ex (che casino!), ma con se stessi non si può bluffare.

Salvo iniziare un discorso del tutto particolare, che indica una tendenza (i malpensanti parlano di una brutta abitudine che si sta facendo strada) a riprendersi la scena che tanto drammaticamente si è abbandonata. Per la serie: quanto è difficile farsi spazio per i giovani, se i vecchi non si fanno da parte. Per meglio dire: se addirittura i dirigenti juventini sposano il “riciclaggio”... Niente a che vedere con i rifiuti o il denaro sporco, sia chiaro. Meglio precisare, alla luce della scarsa preparazione diffusa.

Chi ha qualche primavera a cui rinuncerebbe volentieri, come il sottoscritto, ricorderà sicuramente il caso di Claudio Gheddafi Gentile: poiché la trattativa del suo ingaggio si faceva difficile, il Presidente Boniperti lo convocò in sede. Di fronte all'ennesima offerta, Gentile rispose: “Va bene, presidente, informerò il mio procuratore (erano gli albori di questa trista genìa)”. Pare che istantaneamente Boniperti guardasse l'orologio esclamando: “Sono le 3 e mezza, da quest'ora, Claudio, non sei più dei nostri” Stretta di mano e commiato.

Quanti secoli sono passati? La cosa che più mi preoccupa non è il cambio dei vezzi e dei vizi; molto più preoccupante l'andirivieni di “beniamini”, “avversari”, “ribeniamini”. Non vorrei che la Juventus, alla luce di aperture di immobili di questo tenore, foresterie e quant'altro, fosse scambiata per un albergo ad ore. Andirivieni e perculamento dei tifosi, compresi.