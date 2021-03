Dopo il successo nella prima edizione, durante il lockdown di un anno fa, torna su IlBianconero.com l'imperdibile appuntamento conIn diretta consia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale Youtube #AperitivoBianconero riprenderà domani, alla vigilia di Juventus-Lazio, per rispondere a tutte le vostre domande.Una nuova video-striscia che si aggiunge a L'Osservatorio Romano, già in onda sui nostri canali due volte a settimana. Per coinvolgervi sempre di più nel racconto quotidiano della Juve.NON MANCATE!