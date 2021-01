Massimiliano Allegri è pronto a tornare in corsa e sta valutando da dove ripartire. Dopo gli accostamenti in tempi diversi ad Arsenal e Psg che poi hanno fatto altre scelte, secondo Sport Mediaset di fronte all'allenatore toscano si aprono due possibili piste: da una parte la prima è quella che porta alla panchina della Roma, in caso di esonero di Paulo Fonseca che non sta attraversando un gran momento dopo il ko nel derby e l'eliminazione dalla Coppa Italia, dall'altra c'è la possibilità di un clamoroso ritorno alla Juventus se dovesse saltare Pirlo.