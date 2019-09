Dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro la Spal, non c'è tempo per riprendere fiato in casa Juventus. Martedì sera arriva il Bayer Leverkusen all'Allianz Stadium e la partita è di quelle da vincere, dopo il 2-2 all'esordio stagionale in Europa contro l'Atletico Madrid. I tedeschi hanno incredibilmente perso in casa contro la Lokomotiv Mosca, ma sono avversario temibile, soprattutto per una squadra reduce da tanti impegni come quella di Maurizio Sarri. Tornerà Alex Sandro dal Brasile, dopo i giorni a riposo in seguito al grave lutto famigliare che lo ha colpito. Tra i pali tornerà Wojciech Szczesny, mentre per il resto tutto confermato in difesa, con scelte obbligate per gli infortuni.



DALLA MEDIANA IN SU - A centrocampo tornerà Blaise Matuidi, reduce da una partita insolita e apprezzabile da terzino sinistro, mentre è in attacco l'unico, grande dubbio di formazione per Sarri. Aaron Ramsey verrà costretto agli straordinari e confermato sulla trequarti, con Cristiano Ronaldo leader del duo d'attacco. Al suo, fianco, però, si giocano un posto Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. La settimana dei due è stata agli antipodi: il Pipita ha deluso le attese contro il Brescia, la Joya ha brillato contro la Spal. Il ballottaggio è apertissimo.



La probabile formazione della Juventus contro il Bayer Leverkusen nella nostra gallery dedicata.