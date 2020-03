1









Tutte le persone stanno osservando il periodo di quarantena imposto dalle misure del governo, mirate a ridurre il contagio da coronavirus. C’è chi, però, se ne infischia della legge ed evade, anche se poi alla fine ciò che gli rimane è fare i conti con la legge stessa. La Stampa riporta un fatto di cronaca bizzarro. A Torino, è stato fermato un uomo a bordo di una bicicletta, appena rubata, dagli agenti del Commissariato Barriera di Milano, un quartiere torinese. Dagli accertamenti, è emerso che il 29enne era stato arrestato due volte nel mese di marzo per rapina e furto. In più, dal 14 marzo in poi, ha collezionato ben sei denunce per la violazione delle misure governative relative all’emergenza Covid-19.