Il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha parlato a Dazn a pochi minuti dal fischio d’inizio del derby contro la Juventus: “Atmosfera? La temperatura era alta, si è parlato poco, anche sul pullman c’era molto silenzio. La squadra è concentrata, per i punti, per la classifica, per quello che può essere il futuro della stagione. È una partita importante, abbiamo dietro una città intera”.



SULLA FORMAZIONE – “Io penso che sia una partita importante per tutti, ci saranno anche i cambi, si può decidere per ogni episodio. Nicola ha fatto delle scelte precise, Verdi si è allenato bene e merita la chance”.



BELOTTI – “Ultimo derby per Belotti? Io mi auguro di no, Andrea è per noi un uomo oltre che un calciatore importante, conosce bene il nostro pensiero. Ma adesso noi puntiamo ad arrivare alla salvezza”.