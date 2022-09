Intervenuto in conferenza stampa, il dt delDavideha parlato anche di Rolandoe Marko, che hanno lasciato la squadra granata durante l'estate. Ecco il suo commento: "Abbiamo cercato di capire con Mandragora e con lase potesse rimanere al Toro, lui ha fatto una scelta legittima di cambiare. Va bene così, andiamo avanti e questa è stata la sua scelta. Per Pjaca è stata una scelta tecnica. Di Pobega non avevamo il riscatto e il Milan non ha voluto parlare nemmeno di un acquisto definitivo, ci abbiamo provato".