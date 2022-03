Il ds del Torino Davide Vagnati è intervenuto su Dazn dopo il pari tra i granata e l'Inter:



"E' la prima volta che ci presentiamo a parlare come società. Io penso che ci siano due errori clamorosi: non dare il rigore in diretta e non richiamare l'arbitro al Var. Sono andato da Guida, mi ha detto che non lo hanno richiamato al Var per giustificarmi. Questo è un rigore che non si può non dare. C'è rammarico, l'Inter ha fatto una buona partita ma avremmo vinto noi".