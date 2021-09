L'allenatore del Torino Ivan Juric potrebbe essere costretto a fare a meno di Cristian Ansaldi per il derby contro la Juventus. Oggi l'argentino non si è allenato in gruppo e dopo il trauma contusivo al ginocchio sinistro rimediato contro il Venezia ha svolto solo delle terapie. Il giocatore rimane in dubbio, se non dovesse farcela è pronto Aina al suo posto.