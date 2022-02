Andrea Belotti, capitano ed attaccante del Torino si era infortunato lo scorso 30 novembre nel corso del match perso contro la Roma. L'infortunio era parso da subito serio: lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra, lo stop doveva essere di circa due mesi. Il giocatore che ancora non è sceso in campo in questo 2022 ora sembra essere vicino al rientro e, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci già in vista della sfida con il Venezia di questa giornata di campionato. Il gallo Belotti dunque potrebbe ritornare disponibile anche per il derby contro la Juventus.