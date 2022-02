Nel corso della giornata odierna Denis Praet, centrocampista del Torino ma di proprietà del Leicester ha subito un infortunio in allenamento. A sette giorni dal derby della Mole, queste sono le condizioni del giocatore, come riporta un comunicato ufficiale dei granata: "Nel corso dell’allenamento odierno Dennis Praet è uscito anzitempo dal campo per infortunio. I primi accertamenti hanno evidenziato un’infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro. L’arto è stato immobilizzato. Ulteriori valutazioni verranno effettuate nei prossimi giorni con accertamenti strumentali".