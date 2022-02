Il capitano del Torino Andrea Belotti è fermo ai box dal 30 novembre a causa di una lesione muscolare di secondo grado. Come riporta però l'edizione odierna de La Stampa il Gallo potrebbe rientrare nella lista dei convocati già per la sfida di questo weekend contro il Venezia e potrebbe essere completamente arruolabile per il derby della Mole contro la Juventus. Il match è in programma venerdì 18 febbraio alle ore 18.45. Tiene tuttavia ancora banco la questione per il rinnovo del giocatore con i granata.