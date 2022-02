È quasi tutto pronto per il derby della Mole che andrà in scena venerdì sera alle ore 20.45 e vedrà di fronte il Torino e la Juventus. Arrivano notizie non ottime in vista della grande sfida dalla Torino granata. Questo il comunicato ufficiale del Torino sulla sessione di allenamento odierna: "Seduta per il Torino al Filadelfia, in preparazione al derby di venerdì sera. Dopo l’analisi tattica al video, Ivan Juric ha diretto un programma tecnico. Lavoro in palestra per Tommaso Pobega, post intervento alle ossa nasali. Domani in calendario una sessione di allenamento".