Juve sulle tracce di Bremer. Il difensore brasiliano sarà un osservato speciale dei bianconeri nel derby di questa sera contro il Torino, che lui stesso, dopo la sconfitta della squadra di Juric contro il Venezia, ha definito "la partita della vita", una di quelle da giocare "da cattivi". Quella odierna, tra l'altro, potrebbe essere l'ultima stracittadina in maglia granata per Bremer, fresco di rinnovo ma seguito da diversi club tra cui, oltre alla Vecchia Signora, l'Inter e diverse inglesi. Il giocatore, del resto, non ha nascosto la propria ambizione di giocare la Champions League nel prossimo futuro, e in estate Urbano Cairo è pronto ad accontentarlo e a lasciarlo partire. Lo riporta Calciomercato.com.