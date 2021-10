Ivan, tecnico del Torino, ha diramato la lista del convocati per la gara contro la Juventus (calcio d'inizio alle 18). Ansaldi recupera per la sfida, mentre sono out in 5: Djidji per squalifica,er infortunioPortieri: Berisha, Milinkovic-Savic, Gemello;Difensori: Bremer, Izzo, Zima, Rodriguez, Ansaldi, Singo, Vojvoda, Aina, Buongiorno;Centrocampisti: Pobega, Baselli, Lukic, Kone, Mandragora, Linetty, Rincon;Attaccanti: Brekalo, Sanabria, Verdi, Warming.