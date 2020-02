Il Torino ha un nuovo allenatore: ufficiale l’arrivo di Moreno Longo dal Frosinone, subito dopo l’annuncio della rescissione consensuale dall’ormai ex tecnico Mazzarri. Per Longo è di fatto un ritorno in Granata: cresciuto nel settore giovanile, ha guidato la Primavera dal 2012 al 2016 vincendo uno Scudetto, una Supercoppa Italiana di categoria e ha preso parte alla Youth League. Nel 2016/2017 approda nel calcio professionistico con la Pro Vercelli, conducendola alla salvezza in Serie B. L’anno successivo prende la guida del Frosinone, ottenendo la promozione in Serie A.