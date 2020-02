Ormai era certo, ora è ufficiale: l’avventura di Mazzarri sulla panchina del Torino è giunta al capolinea. Così il club attraverso un comunicato: “Il Presidente Urbano Cairo e l’allenatore Walter Mazzarri, dopo una approfondita analisi sull’insieme di situazioni venutesi ormai a creare, hanno condiviso la decisione di concludere anzitempo il rapporto professionale. Il Torino Football Club comunica pertanto di aver risolto consensualmente il contratto con Walter Mazzarri. La Società desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo gruppo di lavoro per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questi due anni in granata”.



ECCO LONGO - Contestualmente all'addio a Mazzarri, il club annuncia il nuovo allenatore Moreno Longo: “Il Torino Football Club comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al signor Moreno Longo. Il Presidente Urbano Cairo accoglie Moreno con il più cordiale bentornato e rivolge a lui e ai suoi collaboratori un caloroso "in bocca al lupo".