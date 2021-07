ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava al Torino. Il portiere 35enne ha trovato l'accordo per lasciare a zero i granata e firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo con il Genoa. Nulla da fare quindi per la pista che poteva portarlo alla Juventus, che aveva pensato a Sirigu come vice Szczesny per riempire lo slot che fino all'anno scorso era occupato da Buffon. I bianconeri ora stanno valutando se tenere Perin come secondo, o cercare un nuovo dodicesimo sul mercato.