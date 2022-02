Importante rinnovo di contratto in casa granata. Il difensore brasiliano Gleison Bremer - obiettivo di mercato della Juve - ha infatti prolungato il suo accordo con il Torino fino al 2024, come annunciato dallo stesso club attraverso una nota ufficiale: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Gleison Bremer fino al 30 giugno 2024".