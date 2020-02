E’ Longo l’allenatore scelto da Cairo per risollevare le sorti di una squadra che in una settimana ha subito quindici gol, è stata umiliata prima dall’Atalanta, poi dal Lecce e nel mezzo ha detto addio alla Coppa Italia. Ma è anche quello scelto per cercare di placare una piazza furiosa, proprio con il presidente. Guiderà la squadra fino al termine della stagione: il nuovo contratto lo legherà al Torino fino al 30 giugno poi, nel caso dovesse riuscire nell’impresa, potrebbe prolungarlo.