Koffi Djidji, difensore centrale del Torino, ha svelato di essere negativo al tampone: "Grazie al cielo abbiamo superato il test e siamo tutti in buona salute. Dobbiamo rispettare le normative sanitarie, come tutti gli altri. Per quanto riguarda la preparazione fisica, lavoriamo sodo ogni giorno. Le nostre vite, la nostra salute sono più importanti di ogni altra cos. aPer quanto riguarda il campionato, se dobbiamo fermarci per salvare le vite di un intero popolo, allora dobbiamo farlo. Ma spero ovviamente che tutto ritorni alla normalità".