Prima la protesta contro il, poi lo striscione deprecabile. Gli ultras del Torino fanno parlare di sé a 24 ore dal, chiaramente sentitissimo sulle sponde granata. La tifoseria organizzata si è compattata a un giorno dalla sfida alla Juventus e ha iniziato la propria protesta intanto contro il Green Pass e le disposizioni governative per contrastare la diffusione del Covid.Uno striscione in particolare ha colpito i presenti e animato il giorno prima del Derby. All'esterno del Filadelfia, gli ultras hanno infatti mostrato una scritta davvero diretta, fin troppo diretta. "", è ciò che si legge a due passi dal centro d'allenamento dei granata. Insomma: clima incandescente. Sfociato già in violenza verbale.