Walter Mazzarri non rischia la panchina del Torino, al momento. Nonostante il ko di ieri con la Spal, l'ottavo in campionato e il terzo in casa, il tecnico livornese ha incassato la fiducia del presidente Urbano Cairo. Rimane tuttavia sullo sfondo il nome di Davide Nicola, disposto ad accettare un ruolo da traghettatore qualora la situazione in casa granata precipitasse dopo la sosta di Natale.