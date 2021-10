Il medico sociale del club ha detto addio e decisive, come racconta Sky Sport, sarebbero state le parole di Ivan Juric dopo il derby perso contro la Juventus. L'allenatore granata si era lamentato per i tempi di recupero dei giocatori, commentando infastidito: "Nel calcio si paga tutto, errori fatti anche in settimana su situazioni che potevamo gestire molto meglio come società. Su queste cose dobbiamo alzare il livello, perché quello che ho visto non va bene. Non so se tornano, è un punto dolente per me. Non so se tornano dopo la sosta. Sono già abbastanza arrabbiato su questo, ma non posso rispondere io". Rimane da capire se il Torino accetterà la decisione del dottore.