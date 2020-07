17









Infuria la polemica sulla partita persa ieri 3-1 dal Torino contro l’Inter. I granata, passati in vantaggio nel primo tempo con un gol di Belotti, potevano portarsi sul 2-0, sempre nella prima frazione di gioco, rendendo così quantomeno più difficile la rimonta all’Inter. Al minuto 37, su cross di De Silvestri, Bastoni devia il pallone in area di rigore con il braccio. “Rigore sacrosanto”, come specifica anche la moviola di Tuttosport, in linea con le regole attuali, seppur non rilevato da Massa né segnalato dal Var, in colpevole silenzio. Se il braccio appare attaccato al corpo, è vero che il giocatore si muove verso destra, spostandosi con l’intenzionalità di ampliare il volume del corpo.



L'episodio non è passato inosservato sui social: tantissimi i commenti dei tifosi, furiosi per la mancata concessione del rigore al Toro: "E' bastato dare due rigori alla Juve per cambiare la regola sul fallo di mano in area" è solo una delle reazioni web. Scoprile nella nostra gallery