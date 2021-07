Il Torino tratta il centrocampista serbodel Manchester City e il trequartista croatodella Juventus, nella scorsa stagione in prestito rispettivamente a Verona e Genoa. L'esterno bianconero piace molto e nei prossimi giorni oltre ai sondaggi, possono arrivare contatti diretti per far iniziare una trattativa che si basa sulla richiesta di circa 5 milioni di euro della Juventus. Come incassarli? Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sono in arrivo i primi sondaggi dalla Premier League inglese per il centrocampista granata