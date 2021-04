Sanabria, autore di una doppietta oggi per il Torino nel derby pareggiato 2-2 con la Juventus, ha parlato ai canali ufficiali del club granata: "Segnare una doppietta al mio primo derby contro la Juventus è davvero speciale, emozioni uniche. Sono molto contento e spero di poter fare tanti altri gol per aiutare il Torino. Conosco bene la rivalità coi bianconeri, ho avuto modo di disputare tanti derby al Genoa e al Betis, sono gare dove si gioca per qualcosa di più dei 3 punti, e ci si mette il cuore. Sempre positivo portare a casa un punto in una sfida del genere, peccato però che nei minuti finali ci sia sfuggita la vittoria!"