Getty Images

Non c'è altra strada per la Juventus . Ala Vecchia Signora deve centrare una vittoria per assicurarsi un posto nella prossima Champions League, traguardo minimo di una stagione tormentata ben oltre le aspettative, come dimostra il fatto che sia arrivata a lottare per blindarlo all'ultima giornata. I ragazzi di Igor Tudor scenderanno in campo allo stadio Penzo a partire dalle 20.45, in contemporanea con- oltre che con tutte le altre formazioni di Serie A ancora in corsa per i rispettivi obiettivi - che sono rimaste le uniche due avversarie a poter ancora sperare nella qualificazione alla coppa europea.

Corsa Champions: Torino-Roma e Lazio-Lecce LIVE

Torino-Roma

Lazio-Lecce

Da Venezia, dunque, il mondo bianconero non potrà fare a meno di gettare un occhio anche dalle parti della Torino granata - che ospiterà senza particolari pressioni i giallorossi di Claudio Ranieri, protagonisti di una straordinaria scalata dopo un inizio di stagione più che deludente - e allo stadio Olimpico, sponda biancoceleste, dove la Lazio di Marco Baroni affronterà il Lecce che, al momento, occupa il primo posto valido per la salvezza.