Torino-Roma, giallorossi in vantaggio grazie al rigore di Paredes

54 minuti fa



La Roma passa in vantaggio contro il Torino grazie al goal di Leandro Paredes; rete che porta i giallorossi momentaneamente al quarto posto in classifica superando la Juventus. La rete della Roma è arrivata su calcio di rigore.



Al minuto 15, Dembele interviene in maniera troppo dura su Saelemaekers che cade a terra. Per l'arbitro Di Bello l'intervento non è regolare e fischia calcio di rigore alla Roma. Sul dischetto si presenta Paredes che riesce a trafiggere Milinkovic Savic.