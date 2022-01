Le parole di Coppitelli, allenatore del Torino Primavera, dopo il Derby perso contro la Juventus:



"Abbiamo fatto un errore sul secondo gol subito, fino a quel momento siamo stati in controllo della partita. Incassare una rete nel momento migliore ha contribuito a girare psicologicamente la gara a nostro sfavore. Nel complesso la partita è stata buona contro un avversario di grande qualità. Dispiace non fare risultato nel derby però la prestazione è da salvare considerando la caratura della Juventus. Potevamo essere più cinici in alcune occasioni di gioco. Ora è importante riorganizzare le energie in vista delle prossime gare"