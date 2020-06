sarà la partita che alle 19.30 riaprirà ufficialmente la Serie A. Il calcio italiano è ripartito con la Coppa Italia e la Juventus protagonista, ma oggi ci sarà un giocatore bianconero che sarà l'osservato speciale di Fabio Paratici e il suo staff:. Da juventino ma con la maglia del Parma, dove l'esterno d'attacco classe 2000 ha deciso di rimanere fino alla fine della stagione.- Il suo infatti era uno dei casi delicati con contratto in scadenza al 30 giugno e, data di inizio della stagione 2020-21. La decisione è arrivata dopo l'ok di tutte e tre le parti (i due club e il giocatore) e proprio oggi QUI ) che regolarizza tutte le posizioni borderline.- Risolto questo nodo, Kulusevski ha ora la testa per concentrarsi esclusivamente al campo: davanti avrà quel Torino che in futuro rappresenterà sempre. Dribbling, sterzate e numeri da campione, altri due mesi per continuare a stupire con la maglia del Parma. Poi, sarà bianconero. Intanto, oggi, Kulusevski farà le prove generali per il derby.