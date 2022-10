Al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro l'Empoli, il giocatore del Torino Schuurs ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN anche sul derby contro la Juve in programma sabato prossimo.'Abbiamo ancora in testa questa partita, è importante per i tifosi e dovremmo dimostrare il nostro valore'.