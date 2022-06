Per Rolando Mandragora quella iniziata oggi è una settimana importantissima, chiave. I prossimi giorni saranno decisivi per il suo futuro, perché venerdì 17 giugno scadrà la prelazione del Torino per esercitare la clausola del riscatto del cartellino del centrocampista. Se entro la fine della settimana non verrà trovato un accordo con la Juventus il calciatore tornerà in bianconero. E la Juve sarà poi libera di trattare la cessione di Mandragora con altre eventuali squadre interessate. Il Torino ha la possibilità di riscattarlo per 14 milioni di euro, ma Urbano Cairo vorrebbe uno sconto per arrivare a una spesa massima di 9 milioni.