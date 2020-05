L'emergenza Coronavirus ha colpito anche il mondo del calcio e in questi giorni si deciderà sulla prossima ripresa de campionato. Intanto alcuni giocatori tornano alla base e altri iniziando a fare tamponi e controlli del caso. Tra questi c'e anche il centrale camerunese del Torino Nicolas Nkoulou ha raccontato l'esperienza tampone: "Non è per niente piacevole, ti mettono in bocca un tubicino fino alla gola e poi ripetono l'operazione nel naso" le sue parole nel breve video Instagram girato all'uscita del Centro di Medicina dello Sport.