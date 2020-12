Ecco le dichiarazioni flash di Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, nell'intervallo del derby della Mole. Proprio lui ha deciso il primo tempo contro la Juventus con una rete su sviluppi di calcio d'angolo dopo dieci minuti: "Il gol è molto importante non solo per me ma per la squadra, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare. I contropiedi poco precisi? Importante intanto avere solidità difensiva, per il resto vediamo cosa faremo". Appena prima del fischio di Orsato che ha mandato le squadre negli spogliatoi, invece, Cristiano Ronaldo si è fermato zoppicante...