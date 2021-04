L'allenatore del Torino Davide Nicola è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare il Derby della Mole contro la Juventus di domani. Questo uno stralcio delle sue parole, riprese da calciomercato.com: "C’è una grande curiosità, una grande voglia di far bene e c’è soprattutto la consapevolezza che il Torino, facendo un certo tipo di percorso, può essere competitivo contro chiunque. Per me la Juventus è una grande squadra che ha dimostrato negli anni di esserlo; sono campioni d’Italia, poi se oggi sono primi o terzi non importa. Se penso al derby qual è il primo che mi viene in mente? Penso al derby ribaltato dal Torino dallo 0-2 al 3-2 in tre minuti, fu qualcosa di incredibile. Recentemente anche noi abbiamo vinto una partita ribaltando così il risultato ed è gratificante. Il nostro sarà però un altro derby, tutto da scrivere e interpretare nel migliore dei modi."