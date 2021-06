Ivan Juric, sbarcato da poco tempo sulla panchina del Torino, è al lavoro per pianificare la prossima stagione, partendo dal mercato. Stando a quanto riporta Sky Sport, il club granata ha messo nel mirino Martin Caceres, in scadenza di contratto con la Fiorentina. Il difensore uruguaiano, che sarà impegnato con la nazionale in Copa America, è corteggiato anche dal Cagliari, che attualmente parte in seconda fila, attendendo eventuali sviluppi sull’ex Juventus.