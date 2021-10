Venerdì, ore 11, Sala Olimpica, Padiglione 1 del Salone del libro. Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, sarà ospite di Tuttosport per la presentazione del libro “La casa della Juventus”. Come riporta il giornale, sarà l’occasione per chiacchierare a proposito dell’impatto economico, sportivo e sociale che l’impianto ha avuto sulla Juventus, sul calcio italiano e sulla città stessa.