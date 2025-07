Torino, Milinkovic-Savic può partire: per la porta c'è un ex Juventus

Getty Images

La porta delpotrebbe presto essere difesa da… un ex Juventus . Stando a Sky Sport, il club granata ha individuato come possibile sostituto di Vanja Milinkovic-Savic, in odore di addio, l'ex bianconero, italo-uruguaiano classe 2000 oggi in Portogallo con lo Sporting Lisbona, ma alla ricerca di una nuova avventura. In città lo si ricorda appunto per la sua esperienza con la Juve, con cui ha collezionato 59 presenze in Next Gen e 27 in Primavera, senza però mai esordire in Prima squadra; nel luglio 2022, poi, il trasferimento allo Sporting per poco meno di un milione di euro.

L'alternativa per il Torino potrebbe essere un altro portoghese, l'ex Everton oggi svincolato Joao Virginia. E nel frattempo si registra la prima offerta ufficiale dei granata per, che in passato era stato accostato anche alla Vecchia Signora. Il fantasista azzurro è tornato al Monza retrocesso in Serie B dopo che la Fiorentina non lo ha riscattato al termine della passata stagione, ma punta a giocare ancora nel massimo campionato.