Le parole diai canali ufficiali del, nel post Derby della Mole: "E' stata una partita molto combattuta, abbiamo provato a restare in partita fino all'ultimo minuto. Volevamo regalare una gioia a noi stessi che lavoriamo tanto e soprattutto ai nostri tifosi. Purtroppo non ci siamo riusciti ma ora vogliamo riprovarci nelle prossime occasioni. Io ci ho provato e continuerò a provarci e dare il mio contributo, anche qualcosa in più se ce ne fosse bisogno. La pausa? Vogliamo migliorare le lacune che ci sono state e migliorare quel qualcosa che ci sta mancando. Purtroppo oggi il risultato è negativo, dobbiamo riprenderci quanto prima. Dobbiamo continuare a seguire il mister".