Rolando Mandragora, appena arrivato al Torino, ha voluto commentare il suo passaggio in granata: "Non è stata scelta difficile: il Toro ha storia e ambizione. Arrivo qui con voglia ed entusiasmo. Conosco la maggior parte del gruppo, ho giocato con Izzo, Rincon e conosco Sirigu, Rincon, Baselli, Zaza e Belotti. Non vedo l’ora di iniziare. Mi sento bene, l'infortunio è alle spalle. Ora spero di trovare subito l'alchimia e mettere in mostra le mie qualità. Scelgo il 38 perché il numero con cui ho esordito in serie A e lo porto da sempre. Saluto tutti i tifosi, spero di rivedervi presto allo stadio e che passi questo periodo. Sempre Forza Toro".