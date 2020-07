1









Moreno Longo, allenatore del Torino, ha preparato la sfida alla Juve. Nel post partita con la Lazio, dopo il ko, ai microfoni di Sky ha dichiarato: "Questo formato nuovo di campionato ci mette di fronte a difficoltà nuove. Le energie fisiche e nervose portano ad un dispendio importante e un recupero difficile. Peccato perché le cose si erano messe bene... All'interno della stessa partita ci sono più partite su tutti i campi. Noi dovevamo fare la partita. La Lazio era stanca ma anche noi".



"Ci chiamiamo Torino ma adesso stiamo giocando per salvarci. Ora più che mai serve resilienza quando i risultati non arriveranno e sofferenza fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata. Dovremmo essere famelici: il calendario ci vede affrontare le migliori della classe ma siamo pronti a lottare per centrare la salvezza. Quella con la Juve è una partita che sappiamo quanto vale per noi e i nostri tifosi. I punti possono valere doppio giocheremo contro la Juventus con il coltello fra i denti per portare a casa una vittoria che sarebbe salutare".