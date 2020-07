Moreno Longo ha parlato a Torino Channel prima del derby con la Juve.



PRIMO DERBY - "Sono concentrato. E' una partita di cartello, è molto importante ed è sentitissima da noi e dai nostri tifosi".



LA JUVE - "L'atteggiamento migliore è quello di essere squadra, di essere uniti e di lavorare di squadra in ogni situazione. Dovremo sacrificarci l'uno per l'altro, quando affronti squadre del genere devi soffrire insieme e saper rispondere colpo su colpo. Dovremo essere bravi a interpretare la sfida nel migliore dei modi".



CHI MANCA? - "Diffidati? Non condizionano. La partita del presente è sempre la più importante e quindi siamo concentrati solo su questa. Non facciamo nessun tipo di calcolo, affronteremo questa gara al massimo e con la miglior formazione possibile. Zaza? Ha recuperato, sta meglio e oggi abbiamo la rifinitura. Vedremo che minutaggio avrà, ma la cosa importante è averlo con noi".



ANSALDI - "Sta sempre meglio, è un giocatore sul quale abbiamo fatto una scelta diversa: dopo il suo problema fisico, abbiamo cercato di rimetterlo velocemente in squadra per farlo recuperare allenandosi e giocando. In questo caso, valuteremo se farlo giocare dall'inizio o a gara in corso, ma è un giocatore recuperato e ci dà alternative importanti".



ALLA SQUADRA - "Cosa dirò? Dovremo giocare con cuore e testa: è una partita che si gioca sul filo del rasoio a livello emozionale, il cuore deve essere gestito dalla testa. Non dovrà mai prevalere il fattore emozionale perché altrimenti si rischia di non fare ciò che si ha in testa di fare".