Moreno Longo parla in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Juve: "Questo format di partite è molto particolare, si giocano partite ravvicinate ogni tre giorni, c'è chi può dover rifiatare. Nkoulou era stanco, aveva bisogno di recupero ed abbiamo optato per Lyanco Izzo e Bremer"



VERDI - "Lo stiamo recuperando da un infortunio, anche non avendo 90 minuti nelle gambe abbiamo preferito togliere gli ultimi minuti per evitare un infortunio. Dobbiamo essere bravi a gestire forze e risorse perché dovremmo avere bisogno di tutti a disposizione".



ANSALDI - "Era stata una scelta diversa, dopo l'infortunio si è aggregato subito alla squadra e il minutaggio è ridotto, sta lavorando sempre meglio tra scampoli di partita e allenamenti. Speriamo di averlo a disposizione dal 1' prima possibile. Col Brescia sarà importante, ci prepareremo al meglio traendo quello che c'è stato di buono oggi oltre il risultato ma ha dato anche indicazioni positive".



INTERVALLO - "La squadra nel primo quarto d'ora era entrata con un piglio importante creando presupposti per fare gol. Il calcio però è fatto di episodi, la bravura di un singolo fa la differenza. La squadra ha creato presupposti importanti mettendo in difficoltà la Juventus".



PARTITA - "Ci ha visto soccombere dopo 3 minuti con un'ottima giocata di Dybala ma anche superficialità nostra, abbiamo lasciato troppo spazio ad un calciatore con la sua qualità, andare sotto dopo 3 minuti non era facile. Nonostante il gol ci siamo giocati la partita a viso aperto, i dati dicono che abbiamo fatto più possesso palla di loro, fatto 17 tiri. Il risultato secondo me è troppo pesante per quanto visto. Nel secondo tempo abbiamo avuto la possibilità di fare il 2-2 poi nell'ultima mezz'ora la Juve ha giocatori che ti mettono in difficoltà come Higuain e Douglas Costa, secondo me a tratti la squadra ha messo in difficoltà la Juve.