Al via la 29esima giornata di Serie A e riparte subito la corsa scudetto. Alle 19.30 tocca alla Lazio, impegnata contro il Toro allo Stadio Olimpico Grande Torino: i biancocelesti di Inzaghi cercano il secondo successo consecutivo dopo quello in rimonta, con tante polemiche, sulla Fiorentina per mettere pressione alla Juventus, ora a +4; i granata invece provano a rialzarsi dopo il pesante ko di Cagliari per non rischiare di restare invischiati nella lotta salvezza, con il Lecce ora a -6.